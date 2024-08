Samsung: il MONITOR ULTRA WIDE a 259€ è regalato!

Con una risoluzione WQHD di 3440x1440p e una diagonale da ben 34 pollici, il monitor Samsung ViewFinity S5 è davvero perfetto per chiunque stia cercando un pannello super-ampio, senza svuotare il portafogli. E se già il prezzo classico di 389,00€ era ottimo, quello attuale di 259,90€ è davvero una bomba!

Tutte le caratteristiche del monitor Samsung

Come anticipato, la sua risoluzione Ultra WQHD 21:9, ti permette di godere di un’area di visualizzazione estremamente ampia, perfetta per il multitasking e per goderti i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, la tecnologia HDR10 porta ogni immagine a una nuova vita, con colori più vividi e contrasti ancora migliori.

Un dato da non sottovalutare è la frequenza di aggiornamento di 100 Hz, grazie alla quale potrai dire addio al lag e alle immagini sfocate: ogni movimento sarà fluido e naturale, sia che tu stia giocando, lavorando o guardando film. Il tutto è sostenuto dalla tecnologia AMD FreeSync!

E che sia rivolto a chi passa davvero tante ore al PC traspare dalle tecnologie implementate, tra cui la modalità Eye Saver che riduce l’affaticamento degli occhi diminuendo la luce blu, o la tecnologia Flicker Free che elimina lo sfarfallamento dello schermo, riducendo la tensione oculare.

Tra le varie porte disponibili, questo monitor presenta un ingresso HDMI, DisplayPort e anche quello audio attraverso Jack da 3.5mm, assicurando che qualsiasi dispositivo tu viglia collegare sia compatibile appieno.

Trasforma la tua postazione PC, rendendola estremamente più comoda e versatile, grazie al monitor Samsung ViewFinity S5 scontato a soli 259,90€!