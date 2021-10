Samsung: i Galaxy con Exynos AMD saranno POTENTISSIMI

Samsung non può ancora competere con produttori di chip come Qualcomm e MediaTek. Ma è in grado di progettare chip potenti. Almeno, i SoC Exynos mostrano una forte concorrenza con i produttori menzionati, quando si tratta di prestazioni e consumo energetico. Poiché quasi tutti i principali fornitori di smartphone stanno lavorando sui propri chip per ridurre la dipendenza dagli altri, l'OEM sudcoreano ha deciso di aumentare la spedizione di processori per applicazioni Exynos di oltre due volte il prossimo anno.

Samsung: cosa sappiamo delle CPU Eyxnos con GPU AMD?

Come riporta ETNews, il 20% degli smartphone Samsung Galaxy attualmente è dotato di processori Exynos. Il produttore coreano aumenta periodicamente il numero di telefoni Exynos. Dobbiamo anche notare che oltre ai modelli proprietari, anche un paio di marchi di smartphone cinesi come Vivo e Meizu utilizzano i SoC di casa Samsung.

Sebbene molti utenti si siano lamentati di prestazioni poco interessanti, di una bassa efficienza energetica e di problemi di gestione del calore elevato, i risultati dei benchmark hanno dimostrato il contrario. Ma Samsung ha preso in considerazione queste preoccupazioni e ha abbracciato i core della CPU di Arm. Di conseguenza, le prestazioni dei SoC di fascia alta e di fascia media sono notevolmente migliorate.

Quindi ci sono tutte le ragioni per pensare che miglioreranno ancora con la prossima generazione. Abbiamo anche sentito che anche i problemi di comunicazione 5G e di calore sono stati risolti.

Oltre a ciò, Samsung si è unita ad AMD e ha realizzato le nuove GPU. Saremo in grado di testarle quando l'Exynos 2200 arriverà sul mercato. Come sapete, questo processore debutterà con la serie Galaxy S22.

Bene, come afferma la fonte, il piano di Samsung è di alimentare circa il 50-60& degli smartphone con processori interni. Il produttore ha già iniziato ad espandere le strutture per i componenti correlati e anche i suoi partner prevedono di aumentare gli investimenti per facilitare l'obiettivo.

Inoltre, sta anche seriamente pensando di aumentare le spedizioni totali di smartphone da 50 a 60 milioni di unità a 320 milioni di unità a partire da quest'anno. I suoi telefoni con schermo pieghevole stanno vendendo benissimo.

Infine, sappiamo che l'Exynos 2200 con tecnologia AMD utilizzerà un processo a 5 nm. La versione che dovrebbe apparire sul Galaxy S22 Ultra avrà un core Cortex X2 con clock a 2,9 GHz, tre core di fascia media con clock a 2,8 GHz e quattro piccoli core con clock a 2,2 GHz. La GPU ha una frequenza di 1250 MHz.