Samsung Galaxy S22 Ultra: TUTTO sarà al TOP

Non è un segreto che Samsung si stia preparando a lanciare la serie di punta Galaxy S22, che dovrebbe debuttare nel primo trimestre del prossimo anno. La line-up dovrebbe includere tre nuovi modelli e, ovviamente, l'S22 Ultra sarà il più completo e avanzato. Gli addetti ai lavori hanno fornito le loro previsioni su quali caratteristiche disporrà la variante super premium.

Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà lui il miglior cameraphone?

Secondo i rapporti, il Galaxy S22 Ultra riceverà un display AMOLED 2K da 6,8 pollici. La luminosità di picco del pannello dovrebbe essere di 1800 nits e questo potrebbe essere un vero record nel settore. Giusto per fare un confronto, il Galaxy S21 Ultra ha una luminosità massima del display di 1500 nit, mentre l'iPhone 13 Pro Max ha 1200 nit.

La batteria dovrebbe essere di 5000 mAh e potrebbe godere della fast charge cablata da 45W. A differenza delle aziende cinesi, Samsung preferisce non aumentare la potenza di ricarica rapida. Non è necessario attendere un adattatore di ricarica nel pacchetto, poiché la compagnia sembra che voglia continuare a non inserire alcun charger nella box dei suoi flagship.

Anche la fotocamera principale dell'S22 Ultra riceverà un aggiornamento; si attende un sensore da 108 megapixel come lente principale, ma questa volta sarà un modulo di nuova generazione che offrirà un'apertura più ampia e un obiettivo leggermente più luminoso. Anche il sistema di stabilizzazione dell'immagine sarà migliore, e dovrebbe offrire una riduzione del 48% delle vibrazioni rispetto al suo predecessore. Come piattaforma hardware, ci sarà uno Snapdragon 898 e un Exynos 2200.

Non di meno, dovrebbe godere di uno slot per la S Pen all'interno della scocca, proprio come i precedenti Galaxy Note, device ormai defunti per l'OEM sudcoreano. Le funzionalità di questa serie sono approdate sulla gamma Galaxy S e Z Fold.