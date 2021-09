In queste ore sono trapelati nuovi dettagli sul prossimo SoC Exynos 2200 con GPU AMD di casa Samsung. Di fatto, questo processore è sui radar e sulla bocca di tutti i leakster già da un po' di tempo.

Exynos 2200 by Samsung: cosa sappiamo ad oggi?

Il futuro chipset dell'OEM sudcoreano, l'Exynos 2200, è stato avvistato su GeekBench da un po' di tempo ormai. È apparso anche su GFXBench. Abbiamo un'idea di come si comporterà, ma ora abbiamo una nuova raccolta di informazioni che rivela la configurazione di base del prossimo processore di punta del gigante della tecnologia.

Il leaker IceUniverse su Twitter ha rivelato la configurazione della CPU della prossima piattaforma Samsung. Secondo il tipster, l'Exynos 2200 avrà tre cluster di CPU con una configurazione 1+3+4.

Il core principale sarà il core Cortex-X2 con clock a 2,9 GHz con tre core con clock a 2,8 GHz e quattro core che operano a 2,2 GHz. Non ci sono notizie sui core utilizzati nel secondo e nel terzo cluster, ma possiamo aspettarci che Samsung utilizzi i nuovi core Cortex-A710 e Cortex-A510 di ARM. P

assando alla grafica, il processore verrà fornito con la GPU AMD con clock a 1250 MHz. Inoltre, questa configurazione sarà un'esclusiva del Galaxy S22 Ultra. L'S22 standard e il Galaxy S22+ dovrebbero avere diverse configurazioni di CPU e GPU.

Exclusive! Exynos 2200 official version frequency data

CPU: 1× Cortex-X2 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz

GPU: AMD GPU 1250MHz — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Il mese scorso, un informatore noto come Tron ha rivelato i risultati del benchmark di Exynos 2200 con GPU AMD mRDNA. Il chipset ha segnato 170,7 fps a Manhattan, 121,4 fps e 51,5 fps in Aztec normale e alto. Secondo quanto riferito, il SoC ha registrato performance superiori di quelle del chipset Apple A14 Bionic. Questi risultati sono stati registrati a giugno con il chip Exynos in esecuzione sui driver beta di sviluppo di AMD.

Non di meno, la GPU AMD è apparsa di recente su GeekBench, e ci ha dato un'anteprima delle sue capacità. L'Exynos 2200 è riuscito a ottenere 1073 punti nei test delle prestazioni single-core mentre ha registrato un punteggio multi-core di 3389 punti. Le prestazioni del SoC erano in linea con quelle del chipset Snapdragon 888 di Qualcomm.

Attendiamo con impazienza nuovi sviluppi.

Samsung

Elettronica