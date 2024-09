Samsung ha l'asso nella manica: gli occhiali XR con funzioni AI

Samsung ha fatto molto parlare di sé quando, l’anno scorso, ha annunciato il progetto XR sviluppato in collaborazione con Qualcomm e Google.

Sebbene non fossero stati forniti dettagli sul nuovo dispositivo indossabile, Qualcomm ha recentemente comunicato interessanti particolari.

Cosa sappiamo sui nuovi occhiali XR di Samsung

In un’intervista con CNBC, Cristiano Amon (CEO di Qualcomm), ha svelato quello che sarà il dispositivo XR di Samsung: occhiali smart per la realtà mista. In precedenza, si era ipotizzato che potesse trattarsi di un visore, con alcune immagini trapelate online che mostravano addirittura un prototipo. Tuttavia, Amon ha chiarito che gli occhiali si collegheranno al telefono e rappresenteranno una novità assoluta nel catalogo di Samsung.

Un’altra caratteristica interessante è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che opererà sia localmente che attraverso il cloud. In maniera più specifica, Amon ha spiegato che l’IA gestirà alcune funzioni direttamente tramite gli occhiali, altre invece verranno eseguite sullo smartphone, ma nel complesso offrirà un’esperienza di utilizzo del tutto innovativa.

Col senno di poi, gli occhiali XR di Samsung potrebbero essere collegati alla demo del Progetto Astra, presentata al Google I/O, ma non vi sono certezze da questo punto di vista considerando le informazioni limitate a nostra disposizione. Le uniche sicurezze riguardano la presenza del sistema operativo Android e del chip Snapdragon XR2 Plus Gen 2.

Durante lo evento Galaxy Unpacked, TM Roh di Samsung ha poi precisato che la piattaforma XR sarà lanciata entro la fine dell’anno: ovviamente, vi comunicheremo ogni possibile novità.