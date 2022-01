Samsung: guadagni da record grazie alla domanda di chip

I guadagni di Samsung nel quarto trimestre 2021 hanno raggiunto una cifra storica per l'azienda e il merito va anche alla forte domanda di chip. Di fatto, pochi giorni fa, l'OEM sudcoreano aveva rivelato le sue stime sugli utili per il quarto trimestre del 2021. All'inizio di oggi, la società ha pubblicato il suo rapporto finale. Grazie alle solide vendite di chip semiconduttori e alle vendite di telefonia, l'utile operativo della compagnia ha raggiunto il suo massimo in quattro anni nel quarto trimestre.

Samsung: cosa sappiamo dell'ultimo trimestre dell'anno?

I ricavi del quarto trimestre 2021 di Samsung Electronics hanno raggiunto 76,57 trilioni di KRW (circa 63,64 miliardi di dollari), mentre l'utile operativo è stato di 13,87 trilioni di KRW (circa 11,52 miliardi di dollari). La società ha registrato un utile netto di 10,8 trilioni di KRW (circa 8,97 miliardi di dollari) per il quarto trimestre.

Le entrate di Samsung sono state superiori del 24% rispetto al quarto trimestre delll'anno precedente, ma l'utile operativo è leggermente diminuito rispetto al terzo trimestre dello scorso anno a causa dei bonus speciali pagati ai dipendenti.

Per l'intero anno, il fatturato dell'azienda ha raggiunto il massimo storico di 279,6 trilioni di KRW (circa 232,43 miliardi di dollari) e l'utile operativo è stato di 51,63 miliardi di KRW (circa 42,92 miliardi di dollari).

Segnaliamo che la compagnia ha affermato nel suo comunicato stampa che i suoi numeri record sono stati guidati principalmente da forti vendite di chip semiconduttori, smartphone premium come pieghevoli e accessori dell'ecosistema. Anche le vendite di elettrodomestici e TV premium sono aumentate durante il quarto trimestre del 2021. Il business delle memorie dell'azienda ha registrato entrate leggermente inferiori alle aspettative a causa di vari fattori. Tuttavia, l'attività di fonderia ha registrato entrate trimestrali record.

Le entrate di Samsung Display sono aumentate per i pannelli OLED di piccole dimensioni, ma le perdite sono aumentate nel segmento dei display di grandi dimensioni a causa del calo dei prezzi degli LCD e dei maggiori costi di produzione per i pannelli QD-OLED. L'OEM asiatica ha affermato che la sua attività di pannelli OLED mobili potrebbe vedere un enorme aumento, grazie alla crescente domanda in essere.