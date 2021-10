Samsung: grazie al SoC AMD i telefoni saranno delle CONSOLE

Samsung conferma l'arrivo del Ray Tracing sugli smartphone con GPU Exynos; questo è quanto riferito in queste ore da alcuni leaks emersi online.

Samsung: arriva il Ray Tracing sulle GPU Exynos

AMD e Samsung stanno realizzando qualcosa di speciale insieme da diverso tempo. Anche al Computex 2021 l'azienda coreana aveva ribadito che stesse lavorando con il chipmaker per la realizzazione di un SoC unico, basato sull'architettura RDNA 2, destinato alla gamma dei telefoni mobile.

L'OEM tecnologico lo ha confermato tutto ciò pubblicando un grafico che mostra il confronto fra le prestazioni di due giochi, dove in uno dei due titoli è attivo il Ray Tracing sulla GPU Exynos.

Se le cose dovessero procedere per il meglio, potremmo vedere Exynos 2200 sulla gamma Galaxy S22 di nuova generazione, ma la funzionalità di AMD sarà un'esclusiva delle GPU proprietarie. Le unità Qualcomm Snapdragon potrebbero non essere così fortunate.

Anche se sarebbe stato meglio comprendere il ray tracing con un video, Samsung ha scelto di stuzzicare la fantasia dei fan con un'immagine. Dalla foto, notate come l'intera arena di gioco sia stata livellata; l'immagine è ancora in grado di riflettere dettagli come le fiamme sul fondo di un serbatoio, l'edificio sullo sfondo e molto altro ancora.

I prossimi Exynos supportano anche l'ombreggiatura a velocità variabile con cui è possibile ombreggiare determinati segmenti di un frame, consentendo al sistema di allocare più risorse alla parte importante e meno alle parti non importanti. Ciò porterà al miglioramento di tutti gli aspetti di gioco man mano che viene utilizzata più potenza di elaborazione.

Ci saranno aspetti relativi alla batteria e al riscaldamento che la società dovrà elaborare prima di rilasciarlo al pubblico. La misura di quanto sia buono questo ray tracing su device mobili resta ancora da vedere. Speriamo che venga rilasciato presto un video che mostri le potenzialità di questa tecnologia: staremo a vedere.