Samsung Gaming Monitor Odyssey G5, prezzo da vavola: oggi a soli 197€

Il Samsung Gaming Monitor Odyssey G5 è in offerta su Amazon a soli 197,60€. Questo monitor da 27 pollici è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza di gioco di alto livello senza dover spendere una fortuna.

Con la sua risoluzione WQHD (2560×1440), l’Odyssey G5 offre una qualità delle immagini eccezionale, perfetta per immergersi completamente nei giochi più recenti o per godersi contenuti multimediali in alta definizione.

Il Samsung Odyssey G5 è dotato di un pannello piatto da 27 pollici che garantisce una visione chiara e dettagliata, rendendolo adatto non solo per il gaming, ma anche per la produttività quotidiana. La risoluzione WQHD offre una densità di pixel superiore rispetto ai monitor Full HD, con immagini più nitide e dettagliate, ideali per apprezzare ogni aspetto dei videogiochi, dai paesaggi più spettacolari ai dettagli più minuti.

Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il Samsung Odyssey G5 assicura una fluidità d’immagine eccezionale, particolarmente importante per i giocatori che desiderano avere un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici. La velocità di risposta di 1 ms riduce al minimo l’input lag, consentendo reazioni rapide e precise.

Immancabile, poi, il supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium è un altro elemento che rende il Samsung Odyssey G5 un monitor eccellente per il gaming. Questa tecnologia riduce al minimo lo screen tearing e lo stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica. Non perdere l’occasione di averlo a meno di 200€: acquistalo subito approfittando di questa offerta.