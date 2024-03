Samsung Galaxy Z Fold4: con le Offerte di Primavera, il prezzo finale CROLLA

Smartphone amatissimo nonostante non sia l’ultimo modello per la sua originalità e altissima qualità. Approfittate delle Offerte di Primavera e acquistatelo a 999 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Z Fold4: caratteristiche tecniche

Se siete alla ricerca di un validissimo prodotto con molteplici funzioni, il Samsung Galaxy Z Fold4 è ciò che state cercando. All’interno della confezione troverete il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il vostro Galaxy Z Fold4 in poco tempo. Con voi non avrete un semplice telefono ma grazie al display da 7,6’’ con la cerniera riprogettata, in questo modo il vostro telefono diventerà un tablet a tutti gli effetti per una visione di contenuti mai vista prima.

Con il multischermo potrete passare da un messaggio all’altro e tenervi al passo con le vostre attività. Potrete anche continuare i vostri progetti con la S Pen inclusa e ottenere una precisione naturale a ogni tratto. Ottimo anche per le vostre sessioni di gioco grazie al potente hardware. Se siete amanti delle fotografie questo telefono vi darà l’opportunità di scattare foto a livello professionistico grazie al sistema di fotocamere avanzato: fotocamera grandangolare da 50 mp, Space Zoom 30x e telecamera con teleobiettivo e zoom ottico 3x che si associa allo zoom resolution per farvi restare sempre al centro della scena.

Batteria potentissima da 4400 mAh che vi farà stare tranquilli quando sarete in giro. Una fantastica occasione da non perdere, se volete un buon telefono con tantissime funzioni il Samsung Galaxy Z Fold4 è ciò che fa per voi. Acquistatelo al prezzo di 999 euro grazie alle Offerte di Primavera. Con Amazon Prime potrete riceverlo in pochissimi giorni a casa vostra senza ulteriori spese di spedizione, mentre con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero.