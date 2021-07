La variante Phantom Black del Samsung Galaxy Z Fold3 appare in nuovi rendering per la stampa appena trapelati sul web. Di fatto, l'OEM sudcoreano rilascerà i suoi prossimi dispositivi pieghevoli l'11 agosto. All'inizio di questa settimana, Winfuture.de ha condiviso i rendering trapelati dello Z Flip3. Ora il portale è tornato alla ribalta con nuovi rendering della variante di colore Phantom Black di foldable “a libro”.

Specifiche Samsung Galaxy Z Fold3 (RUMOR)

Il Galaxy Z Fold3 dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,2 pollici con un design perforato. Non di meno, dovrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 10 megapixel e potrebbe vantare uno schermo pieghevole interno da 7,6 pollici che ospita una cella in-display da 4 megapixel. Il pannello posteriore del telefono dovrebbe godere di un comparto fotografico composto da tre lenti aventi una risoluzione di 12 megapixel ciascuna. Entrambe le unità supporteranno frequenza di aggiornamento di 120Hz, a quanto pare.

Il chipset Snapdragon 888 alimenterà il Galaxy Z Fold3 con 12 GB di RAM. Il dispositivo può avere fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe esserci una batteria da 4.400 mAh con fast charge cablata, wireless charging e reverse wireless charging.

Rapporti passati hanno affermato che il Z Fold3 arriverà con il supporto per lo stilo S Pen. Una recente fuga di notizie ha affermato che la società sudcoreana venderà due diverse S Pen in futuro: da un lato troveremo la S Pen Pro, dall'altro la S Pen Fold Edition per gli utenti possessori di un foldable.

A protezione del device, dovrebbe esserci uno chassis impermeabile con grado di protezione IPX8. Gli altri dettagli sono ancora nascosti.

Il prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung vedrà anche l'arrivo degli smartwatch Galaxy Watch4 con WearOS 3 by Samsung e Google e le nuove cuffie TWS con ANC Galaxy Buds 2. Restate connessi con noi, perché vi forniremo tutti i dettagli non appena l'azienda presenterà il tutto.

