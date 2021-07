Il rendering 3D destinato alla stampa del nuovo Samsung Galaxy Z Flip3 5G è appena stato condiviso sul web; grazie ad esso, si possono osservare tutti i dettagli relativi al design di questo nuovo flip-phone.

Samsung Galaxy Z Flip3: facciamo il punto

È probabile che l'OEM sudcoreano annuncerà il Galaxy Z Flip3 5G e il Galaxy Z Fold3 con pannelli pieghevoli l'11 agosto. Prima del lancio, Winfuture.de ha condiviso i rendering ad alta risoluzione del flip-phone, i quali rivelano il look definitivo del dispositivo in tutto il suo splendore. Allo stesso tempo, il famoso Evan Blass ha condiviso alcuni dettagli chiave dei nuovi prodotti in arrivo.

Secondo il leakster, lo Z Flip3 presenterà un display interno da 6,7 ​​pollici e una fotocamera selfie da 10 megapixel. Il pannello posteriore del telefono sarà caratterizzato da una coppia di fotocamere da 12 megapixel ciascuna e da un display da 1,9 pollici. Ha aggiunto che il terminale sarà un dispositivo classificato IPX8, il che significa che rimarrà intatto anche se immerso in acque più profonde di 1 metro.

Oltre alla variante nera vista nei rendering trapelati, il foldable dovrebbe arrivare in più colorazioni: verde scuro, viola chiaro, beige, grigio, rosa, blu scuro e bianco. Le altre varianti sfoggeranno un'inedita finitura bicolore. È probabile che lo Z Flip3 5G arrivi con una cerniera rielaborata e con una scocca in metallo.

Lo Z Flip3 5G sarà guidato dal chipset Snapdragon 888, coadiuvato da 8 GB di RAM. Dovrebbe arrivare in due opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Potrebbe ospitare una batteria da 3.300 mAh e potrebbe vantare il supporto per la ricarica rapida da 15 W. È probabile che arrivi con un prezzo di partenza di circa 1.200 euro (~$1.416) in Europa.

