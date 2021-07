Gli ultimi render della custodia Samsung Galaxy Z Fold3 emersi dalla Rete mostrano che il dispositivo arriverà con slot dedicato alla S Pen.

Z Fold3 punta sulla S Pen

Samsung si sta preparando a lanciare i suoi dispositivi pieghevoli di nuova generazione – il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 – all'inizio del prossimo mese. Tuttavia, prima della presentazione ufficiale, sono emerse numerose indiscrezioni e l'ultima mostra i render di quella che dovrebbe essere la cover ufficiale dello Z Fold3.

Come puoi vedere dalle immagini di seguito, la custodia folio ufficiale per il Galaxy Z Fold3 presenta uno slot dedicato alla S Pen. Lo slot è posizionato dietro la sezione della cerniera del device e sembra essere realizzato in un materiale rigido con finitura liscia, probabilmente per un accesso più facile.

I render rivelano anche che la custodia presenterà un lembo nella parte anteriore, utile a proteggere il display esterno del Galaxy Z Fold3 e sagomature sul bordo destro per i pulsanti. La cover presenta profili per l'auricolare, le porte, i microfoni e il modulo della fotocamera sul retro.

Sebbene i render non rivelino ulteriori informazioni sul prossimo pieghevole del colosso sudcoreano, le indiscrezioni più recenti suggeriscono che presenterà un hardware di fascia alta, incluso il SoC Snapdragon 888 di punta di Qualcomm. Inoltre, i rumor raccontano che il Galaxy Z Fold3 presenterà un sensore della fotocamera in-display, il supporto alla S Pen Pro, 8 GB di RAM, un display S-AMOLED da 6,7 ​​pollici con rapporto di aspetto di 25:9 e un mini-pannello esterno da 1,9 pollici.

