Quanto sono resistenti i Galaxy Z Fold3/Flip3? Ecco la risposta

Come ben sappiamo Samsung è il re incontrastato del mercato foldable durante il Q3 2021, una situazione che difficilmente cambierà nel corso dei prossimi mesi. In queste ore l'azienda ha pubblicato su YouTube un interessante video in cui mostra diversi test di durabilità per Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3, gli ultimi foldable di fascia alta presentati dal colosso sudcoreano durante la scorsa estate.

Samsung svela i test di durabilità per Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Molti utenti sono naturalmente portati a credere che, trattandosi di smartphone pieghevoli muniti di una cerniera in grado di richiudere il display su stesso, gli smartphone foldable di Samsung siano deboli e soprattutto proni a incidenti e danni dati dall'usura. Innanzitutto l'azienda sottolinea che entrambi i dispositivi dispongono della certificazione IPX8 contro i liquidi; si tratta dei primi device foldable del colosso di Seul a disporre di questa importante certificazione.

Per quanto riguarda le cadute, un evento più o meno raro che fa tenere il fiato a chi possiede un device realizzato interamente in vetro, l'azienda dichiara che il pannello frontale e posteriore di Galaxy Z Fold3 è protetto dal Gorilla Glass Victus che lo rende più resistente e meno suscettibile ai graffi. Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip3, invece, il telefono a conchiglia dispone di una struttura in alluminio che lo rende più resistente agli stress meccanici.

A tal proposito, entrambi gli smartphone sono stati testati per resistere ai più di 200mila aperture/chiusure del display senza mostrare segni di cedimento. In definitiva, l'attuale generazione di foldable è molto più resistente della precedente; ci si aspetta che l'arrivo di Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 per l'estate 2022, segni un ulteriore passo in avanti da questo punto di vista.

