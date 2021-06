I rendering del Galaxy Z Fold3 e del Galaxy Z Flip3 5G sono appena stati rivelati online; grazie a questi render 3D possiamo farci un'idea di quello che sarà il design dei nuovi prodotti in arrivo.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi foldable?

Samsung dovrebbe annunciare i dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 5G ad agosto di quest'anno. Ben prima del lancio, il noto informatore Evan Blass ha condiviso i rendering trapelati suddetti dispositivi. Il nuovo leak non solo conferma i loro moniker, ma rivela anche il loro design.

Il Galaxy Z Fold3 arriverà con il supporto dello stilo S Pen. Sembra essere uno stilo appositamente progettato poiché il testo “Fold Edition” è stampato sul design della penna. Si dice che ci sarà un vano portaoggetti dedicato nel dispositivo per riporre la S Pen. Sebbene il rendering dia una buona occhiata al suo design, non conferma la presenza di uno slot di archiviazione. C'è molta confusione in merito.

Spostandosi sul retro del dispositivo, Z Fold3 ha un sistema a tripla fotocamera allineato verticalmente. Diversi rapporti hanno affermato che questo sarà il primo dispositivo Samsung a presentare una fotocamera in-display. Tuttavia, l'immagine mostra chiaramente un foro per la selfiecam come il modello dell'anno scorso. Il nuovo device sembra essere più sottile del predecessore, ma le dimensioni esatte non sono ancora state rese note.

Il Galaxy Z Flip3, sfoggia un design bi-color. La parte nera in alto mostra la configurazione della doppia fotocamera e il display secondario più grande. Il design dello flip-phone corrisponde alle immagini trapelate che erano apparse poche settimane fa.

Si ipotizza che Samsung possa tenere il suo prossimo evento Galaxy Unpacked il 3 agosto al fine di annunciare i nuovi dispositivi pieghevoli e gli smartwatch di nuova generazione con Wear, il sistema congiunto sviluppato con Google. Le vendite di Z Fold3 e Z Flip3 potrebbero iniziare il 27 agosto. Galaxy Watch4 e Watch Active4 potrebbero essere in vendita a partire dall'11 agosto.

Samsung

Smartphone