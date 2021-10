Samsung Galaxy S21 FE: niente da fare, arriva a gennaio

Moltissime fonti del settore affermano che il Samsung Galaxy S21 FE verrà lanciato a gennaio 2022. La data di lancio dell'11 gennaio è trapelata.

Samsung Galaxy S21 FE: l'11 gennaio ci sarà una sorpresa

Samsung ha un evento in programma per il 20 ottobre e ci sono ipotesi in giro su cosa sia l'annuncio. Una di queste ipotesi è che il tanto atteso Galaxy S21 FE sarà presentato quel giorno. Ora, le fonti dicono che non solo il telefono non verrà presentato quel giorno, ma non arriverà fino a gennaio 2022.

Questa non è la prima volta che sentiamo che il suddetto flagship verrà mostrato l'anno prossimo, ma dopo l'annuncio dell'azienda dell'evento Galaxy Unpacked Part 2, c'è chi spera che il terminale venga annunciato in quell'occasione.

Weighing in on Samsung Unpacked Part 2, we don't think the S21 FE will be announced next week with shipments by the end of October as production doesn't start till December. We are Team January for the S21 FE launch. — Ross Young (@DSCCRoss) October 14, 2021

Un tweet di Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, ha riferito che il Galaxy S21 FE probabilmente non verrà lanciato la prossima settimana e verrà spedito entro la fine di ottobre. Questo perché la produzione di massa per il telefono non inizia fino a dicembre, allineandosi così con una data di rilascio di gennaio 2022.

La data di lancio di gennaio è stata confermata anche da Jon Prosser e Max Weinbach. Jon menziona anche specificamente che la data di lancio è l'11 gennaio del prossimo anno.

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know.



Launch is rescheduled for January 11, 2022. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2021

Il Galaxy S21 FE sarà una versione più economica del Galaxy S21. Stiamo parlando dell'erede del Galaxy S20 FE lanciato lo scorso anno. Avrà un processore Snapdragon 888 sotto la scocca, ma è probabile che ci sia anche una versione Exynos a giudicare da un elenco di Geekbench.

Il telefono avrà anche un display AMOLED 1080p con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un foro centrale per una fotocamera da 32 MP. Sul retro ci saranno tre lenti impilate verticalmente. Dovrebbe avere Android 11 pronto all'uso, ma con il rilascio anticipato a gennaio, potrebba anche godere di Android 12 e One UI 4.0.