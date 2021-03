Rapporti recenti hanno affermato che Samsung potrebbe lanciare i suoi prossimi telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip2 a luglio. Un nuovo rapporto di Sammobile ha rivelato le varianti di colore di entrambi i dispositivi.

Samsung: nuove informazioni sui futuri pieghevoli in arrivo

Secondo la pubblicazione, il Galaxy Z Fold3 (numero di modello SM-F711) sarà disponibile nei colori nero e verde. Esiste la possibilità che il fold3 possa essere disponibile in ulteriori varianti di colore nei mesi successivi al suo debutto. Dall’altro lato, il Galaxy Z Flip2 (numero di modello SM-F926B) sarà disponibile in tonalità come viola chiaro, verde, nero e beige.

Poiché i due terminali verranno preinstallati con il sistema operativo Android 11 basato su One UI 3.5, è improbabile che questi dispositivi vengano lanciati entro la prima metà dell’anno. Il primo foldable potrebbe avere almeno 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il telefono a conchiglia potrebbe essere disponibile con opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB.

Rapporti precedenti hanno affermato che l’erede del Fold2 verrà fornito con un display principale da 7,55 pollici e uno schermo esterno da 6,21 pollici. Potrebbe essere il primo telefono di Samsung a disporre di una fotocamera sotto il display. Dovrebbe anche essere fornito con il supporto per S Pen e potrebbe essere dotato di uno slot dedicato per il trasporto (in puro stile Galaxy Note).

Il Galaxy Z Flip2 potrebbe disporre invece, di uno schermo pieghevole da 6,9 pollici con un design più piccolo e cornici più sottili. Supporterà la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non si sa quale possa essere il chipset di bordo. Fra le altre caratteristiche di Z Flip2 troveremo un vetro UTG migliorato, uno schermo esterno più grande, una maggiore autonomia grazie ad una batteria con capacità di circa 3.900 mAh. Non è chiaro se il gigante tecnologico sudcoreano annuncerà entrambi i telefoni pieghevoli attraverso lo stesso evento di lancio.

