Modding su Samsung Galaxy Z Fold3: c'è una grossa novità

Mentre LG si prepara a salutare per sempre il mondo mobile procedendo alla chiusura del portale web pensato per gli amanti del modding, in queste ore scopriamo che praticare lo sblocco del bootloader di Samsung Galaxy Z Fold3 non causa più problemi alle fotocamere del tanto apprezzato telefono a conchiglia del colosso sudcoreano.

Lo sblocco del bootloader di Samsung Galaxy Z Fold3 avviene senza problemi

A seguito del lancio del sopracitato smartphone di Samsung, si era scoperto che per qualche motivo l'azienda aveva introdotto un paletto per far desistere gli amanti del modding a praticare lo sblocco del bootloader. Infatti, come si è scoperto piuttosto rapidamente, praticare questa tipologia di modding basilare portava alla disabilitazione di tutte le fotocamere presenti sullo smartphone, senza alcun modo di tornare a farle funzionare.

Ebbene, in queste ore un senior member di XDA ha scoperto che il colosso di Seul ha silenziosamente corretto questo problema già dalla beta 2 della One UI 4.0 per Galaxy Z Fold3 – ricordiamo che in questi giorni lo smartphone sta ricevendo la build definitiva della One UI 4.0 con Android 12. Tutti gli utenti muniti del foldable di Samsung che vogliono sbloccare il bootloader, possono farlo a patto di montare la seconda o la terza beta della One UI 4.0 e solo se in possesso dei modelli con codice prodotto F926B e F926N.

Ora che il bootloader si può finalmente sbloccare senza incappare in gravi problemi di utilizzo, la community può finalmente concentrarsi allo sviluppo di custom ROM e altre soluzioni per Samsung Galaxy Z Fold3.

