LG e modding: il colosso sudcoreano saluta e ringrazia

LG annuncia la fine del supporto al modding per i suoi smartphone, di fatto salutando per sempre il mondo dei nerd e degli smanettoni che in tutti questi anni ha permesso a milioni di utenti di modificare i propri smartphone LG installando custom ROM, moduli per il kernel e altri software non ufficiali ma molto popolari nella community del modding Android.

Arriva la fine del supporto al modding per gli smartphone LG

A partire dalla fine del 2021, infatti, il sito LG Mobile Developer chiuderà per sempre i battenti: il portale era molto utile per lo sblocco del bootloader, una delle funzioni iniziali da portare a compimento per installare le custom recovery, le custom ROM e molto altro.

“Cari sviluppatori, vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti gli sviluppatori che hanno visitato il sito web LG Mobile Developer“, si legge nella nota ufficiale. “LG ha preso la difficile decisione di chiudere la propria attività di telefonia mobile per concentrarsi su altre attività che forniranno nuove esperienze e valore ai consumatori. […] Una volta terminato il servizio, tutte le informazioni fornite sul sito Web e l'emissione della chiave di sblocco del bootloader non saranno disponibili“.

Ricordiamo che l'azienda ha deciso di abbandonare il mercato mobile e pertanto era piuttosto lecito aspettarsi che a tendere avrebbero seguito la stessa strada anche i servizi accessori, come appunto quello per lo sblocco del bootloader.