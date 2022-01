Samsung Galaxy Z Fold3: BOMBA MediaWorld con extra sconto in carrello

Prezzo irripetibile quello offerto da MediaWorld solo online per il fantastico Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Mettilo nel carrello e aggiudicati l'extra sconto automatico. Questo incredibile smartphone pieghevole lo acquisti a soli 1.149 euro, invece di 1.849 euro. Un affare imperdibile e, visto il prezzo, dovrete essere velocissimi per aggiudicarvelo.

Samsung Galaxy Z Fold3: MediaWorld ha piegato anche il prezzo

Incredibile occasione! Oggi puoi acquistare l'eccezionale Samsung Galaxy Z Fold3 5G a soli 1.149 euro, invece di 1.849 euro. Questo non è uno sconto, ma un vero e proprio regalo. Per beneficiare di questa promozione e aumentare lo sconto già attivo vi basterà mettere nel carrello l'articolo e, come per magia, il gioco è fatto risparmiando ben il 37% dal prezzo finale.

Apri il tuo nuovo mondo e goditi tutto ciò che vorresti da uno smartphone 5G top di gamma e ultra resistente. Basta aprirlo per accorgerti di quanto è grande il suo display. Potrai lavorare, giocare e guardare video come mai prima. Infatti, grazie alla modalità Flex puoi aprirlo in tutta la sua grandezza e metterlo in piedi.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è comunque sottile e tascabile nonostante sia uno smartphone pieghevole. Chiuso, il suo display è da 6.2″ comodo da tenere in una mano. Inoltre, grazie alla sua tripla fotocamera potrai scattare foto che si trasformeranno in vere e proprie opere d'arte.

La versione in promozione su MediaWorld è da 256GB di spazio di archiviazione. Potrai così scaricare tutte le applicazioni e i giochi che vuoi e gustarteli sul grande schermo di questo insuperabile smartphone. In più con la tecnologia 5G non solo giocherai in multiplayer in modo super fluido, ma potrai trasferire e scaricare contenuti, compreso lo streaming, a una velocità impressionante.

Insomma, Samsung Galaxy Z Fold3 5G è un vero e proprio best buy. Un'occasione unica da prendere al volo visto il prezzo super conveniente offerto da MediaWorld. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 1.149 euro, invece di 1.849 euro.