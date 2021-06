Le vendite di Galaxy Z Fold2 si sono fermate negli Stati Uniti prima del presunto lancio di agosto del Galaxy Z Fold3.

Samsung ha annunciato il foldable next gen nell'agosto dello scorso anno.

Samsung fa spazio per il nuovo foldable in arrivo

Girano voci secondo cui la società sudcoreana potrebbe annunciare il suo successore fra poco meno di due mesi. Nuove informazioni rivelano che la società avrebbe interrotto le vendite di Z Fold2 negli Stati Uniti, il che probabilmente suggerisce che il lancio di Z Fold3 potrebbe essere tra poche settimane.

L'anno scorso, il Galaxy Fold è andato esaurito pochi mesi prima del lancio del Fold2. Al momento, la pagina ufficiale del negozio online di Z Fold3 mostra un messaggio di errore che dice “Il Galaxy Fold non è più disponibile per l'acquisto su Samsung.com“.

Il Galaxy Z Fold2 non è più disponibile per l'acquisto, ma il messaggio di errore lo menziona come Galaxy Fold invece che con il suo nome effettivo. Il primo modello è stato a lungo esaurito, il che suggerisce che l'azienda ha formulato in modo errato il disclaimer. Android Police afferma che le edizioni sbloccate, AT&TT e T-Mobile del Galaxy Z Fold2 potrebbero essere andate Sold Out il 12 giugno. Anche le varianti Sprint e Verizon del telefono pieghevole sono risultate esaurite al momento della stesura. questo post.

Z Fold2 è ancora disponibile sui siti Web di Best Buy e AT&T: questo indica che l'azienda potrebbe eliminare gradualmente il dispositivo. All'inizio di questa settimana, Max Weinbach ha lasciato intendere che il prossimo evento Unpacked di Samsung si sarebbe tenuto il 3 agosto.

L'evento potrebbe vedere l'arrivo del Fold3, del Galaxy Z Flip3, degli orologi Galaxy Watch4 e Galaxy Watch Active4. La fuga di notizie ha inoltre affermato che i pieghevoli di nuova generazione saranno messi in vendita dal 27 agosto, mentre la gamma Watch4 sarà in vendita dall'11 agosto.

