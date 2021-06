Abbiamo sentito che il colosso tecnologico sudcoreano terrà una conferenza Unpacked intorno ai primi giorni di agosto. E poiché ci sono troppi modelli di cui si parla in arrivo, questo evento dovrebbe portarli tutti sul palco. Tra questi device, possiamo citare il Samsung Galaxy Z Fold 3, il Galaxy Z Flip 3, il Galaxy S21 FE (qualora l'OEM decisesse di portarlo davvero in commercio), il Galaxy Watch 4 e Watch Active 4. È un po' sospetto che l'azienda presenti così tanti terminali di alta gamma in un unico evento, ma sembra che ciò avverrà perché la compagnia vuole acquisire la posizione di leader in molti segmenti.

Samsung Galaxy Z Fold3 sarà in buona compagnia

Ebbene, di recente, il noto informatore @MaxWeinbach ha rivelato che il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 saranno svelati all'evento Unpacked del 3 agosto. Ha anche affermato che gli orologi verranno rilasciati in quattro iterazioni differenti. Non di meno, un informatore di @FrontPageTech ha dichiarato che i wearable inizieranno ad essere spediti il ​​27 agosto. Per quanto riguarda gli orologi invece, questi saranno disponibili per la prevendita l'11 agosto.

Entrambi i terminali con schermo pieghevole di Samsung sfoggeranno il chip di punta Qualcomm. Inoltre, il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe diventare il primo terminale foldable ad avere la selfiecam sotto lo schermo e a supportare la S Pen. Tuttavia, pare che ci sarà all'interno – il nuovo processore Snapdragon 888 Pro/Plus. Tuttavia, brutte nuove: la versione con il suddetto chipset potrebbe arrivare nei mesi a venire. Abbiamo anche sentito che il Galaxy Z Flip 3 potrebbe adottare uno schermo principale più grande che supporta un aggiornamento elevato a 120Hz. Purtroppo però, la batteria sarà leggermente più piccola. È interessante notare che i prezzi saranno più bassi del 20% rispetto ai modelli precedenti. Il costo al dettaglio dello Z Fold 3 potrebbe aggirarsi intorno ai 1.599 dollari. E il prezzo al dettaglio del Galaxy Z Flip 3 potrebbe aggirarsi intorno ai 959 dollari.

Samsung

Smartphone