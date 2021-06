Samsung finora è uno dei produttori di smartphone più affermati nel segmento dei pieghevoli. Mentre diverse aziende devono ancora fare il loro ingresso in questo settore (Apple compresa), l'OEM sudcoreano ha già due line-up di terminali in commercio e sta per mostrarne una terza.

Samsung Galaxy Z Fold Tab: il primo TABLET pieghevole

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung starebbe anche lavorando per portare sul mercato il suoprimissimo tablet pieghevole, presumibilmente chiamato Galaxy Z Fold Tab.

Poiché l'azienda sta lavorando su un Galaxy Tab S8 Ultra, pare che ora stia entrando nel settore dei tablet di grandi dimensioni. Riteniamo che un dispositivo del genere con una dimensione normale quando è chiuso e un enorme pannello quando è aperto abbia perfettamente senso.

Un recente brevetto pubblicato presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) mostra che l'azienda sta lavorando a un progetto intitolato “Metodo e dispositivo per fornire (a) un'interfaccia utente in (un) dispositivo elettronico con display pieghevole“.

Il patent è attivo dal 21 maggio 2021 e fornisce uno spaccato dei possibili scenari di utilizzo di un tale dispositivo multi-pieghevole. Lo stesso design è stato brevettato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Ora i designer di LetsGoDigital hanno deciso di lavorare su queste indiscrezioni realizzando dei rendering concept che riflettano l'estetica di un possibile Galaxy Z Fold Tab. L'azienda può persino utilizzare il Galaxy Z Flex per metterlo online con la gamma Galaxy Book 2-in-1.

Il Galaxy Z Fold Tab sarebbe pensato per funzionare sia come smartphone che come tablet. Il dispositivo ha un fattore di forma molto particolare derivato dal suo meccanismo di piegatura.

Il terminale inoltre, incorpora anche uno slot per la S Pen, proprio come si osserva nella serie Note.

Il design pieghevole a tre pannelli certamente promettente, ma ancora una volta, questi brevetti non significano che un dispositivo simile raggiungerà il mercato. Almeno non in un prossimo futuro.

Per quest'anno, l'azienda potrebbe restare con l'attuale gamma di smartphone pieghevoli. L'evento Galaxy Unpacked si svolgerà probabilmente nell'agosto 2021 e durante lo show, l'azienda coreana rivelerà il nuovo Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip2. La società potrebbe anche svelare la sua nuova serie Galaxy Tab S8 realizzata con display convenzionali.

