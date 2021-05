L'anno scorso, Samsung ha lanciato i tablet di punta Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Nuove informazioni apparse sul sito sudcoreano Naver.com rivelano che la nuova line-up di tablet premium dell'OEM sudcoreano sarà composta da tre modelli: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Questi telefoni sono denominati in codice Basquiat 1, Basquiat 2 e Basquiat 3, rispettivamente.

Specifiche Galaxy Tab S8 Ultra (RUMOR)

Il Galaxy Tab S8 Ultra avrà un enorme pannello OLED da 14,6 pollici che offrirà una risoluzione FullHD+ e un refresh rate di 120 Hz; non di meno, disporrà di un sensore di impronte digitali sullo schermo, di una doppia lente frontale con una main camera da 8 megapixel e di un obiettivo ultrawide da 5 megapixel. A bordo ci sarà la batteria da 12.000 mAh con ricarica rapida da 45 W. Sarà spesso solo 5,5 mm e avrà un peso di 650 grammi.

Le varianti Wi-Fi, LTE e 5G del Tab S8 Ultra avranno un prezzo di 1.469.000 KRW (~ $ 1.319), 1.569.000 KRW (~ $ 1.408) e KRW 1.669.000 (~ $ 1.498), rispettivamente. Non sappiamo quali saranno i costi del device per il mercato europeo e/o italiano. Il tablet sarà disponibile in due varianti:

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

12 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione.

Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 (LEAKS)

Il Galaxy Tab S8+ avrà un pannello OLED da 12,4 pollici a 120 Hz con un sensore di impronte digitali sullo schermo, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una batteria da 10.090 mAh con ricarica rapida da 45 W, 5,7 mm di spessore e peserà 575 grammi.

Le sue varianti Wi-Fi, LTE e 5G avranno un prezzo rispettivamente di 1.149.000 KRW (~ $ 1.031), 1.249.000 KRW (~ $ 81.121) e 1.349.000 KRW (~ $ 1.211). La tastiera opzionale costerà KRW 220.000 (~ $ 196). I due tablet disporranno entrambi di 8 GB di RAM + 128 GB e di 8 GB di RAM + 256 GB di storage.

Il Galaxy Tab S8 sarà dotato di un display LTPS TFT 120Hz da 11 pollici, di una fotocamera frontale da 8 megapixel, una batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 45 W, uno spessore di 6,3 mm e un peso di 502 grammi. Le sue varianti Wi-Fi, LTE e 5G avranno un prezzo rispettivamente di KRW 829.000 (~ $ 744), KRW 929.000 (~ $ 834) e KRW 1.029.000 (~ $ 924). La sua tastiera (che si acquisterà a parte) costerà 198.000 KRW (~$178).

Il Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+ e Tab S8 offriranno alcune caratteristiche comuni come il sistema a doppia fotocamera da 13 megapixel + 5 megapixel con flash, quattro altoparlanti e supporto alla S Pen. La fuga di notizie non ha rivelato informazioni sul processore che guiderà la gamma Tab S8. Questi tablet sono inoltre dotati dell' “AP di nuova generazione più veloce“.

