Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: nuove anticipazioni su processore e memoria

Non si placano le indiscrezioni sui futuri smartphone pieghevoli di Samsung, che ci permettono di delineare un quadro tecnico iniziale riguardo a questi attesi dispositivi.

Ora, grazie al noto leaker PandaFlash X, emergono ulteriori anticipazioni sui modelli di prossima uscita, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: cosa sappiamo al momento

Samsung Galaxy Z Fold 7 (l’unità “a libro”), tenendo conto dei suddetti rumor, giungerà sul mercato con una generosa dotazione di 12 GB di RAM ed opzioni di archiviazione che vanno dai 256 GB fino ad un massimo di 1 TB. Ma la vera chicca sembra essere il processore: per la prima volta, a livello globale, un modello della linea Fold monterà lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, abbandonando momentaneamente la strada del processore Exynos.

Passando al Samsung Galaxy Z Flip 7 (il modello “a conchiglia”), si prevede che anche questa unità avrà 12 GB di RAM ma le opzioni di archiviazione saranno limitate a 256 GB e 512 GB. Il vero punto interrogativo è però il processore: l’informatore non ha rivelato nulla in merito, aprendo le porte a diverse ipotesi. Potrebbe essere che Samsung intenda utilizzare il processore Exynos 2500, come suggerito da altre fonti, oppure che decida di diversificare i modelli a seconda del mercato. Al momento, la questione resta in sospeso.

In generale però, non dobbiamo aspettarci dai nuovi modelli un salto tecnologico impressionante: Samsung avrebbe optato per una strategia “conservativa”, puntando soprattutto su piccoli miglioramenti e maggiori ottimizzazioni piuttosto che su innovazioni radicali.

Per quanto riguarda il lancio, si parla di un possibile arrivo nel terzo trimestre dell’anno, con una finestra temporale che oscilla tra luglio ed agosto, seguendo il trend di Samsung negli anni precedenti. C’è anche un’indiscrezione interessante riguardo ai prezzi: pare che i nuovi modelli manterranno lo stesso posizionamento di mercato dei loro predecessori, senza discostarsi da quelle cifre di listino.