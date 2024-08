Samsung Galaxy Z Fold6 è il RE delle foto nel mondo "pieghevole"

Nel mondo degli smartphone pieghevoli, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 spicca per quanto riguarda le prestazioni della fotocamera e si posiziona al primo posto nella classifica stilata da DxOMark.

Non è tutto: Samsung Galaxy Z Fold6 supera persino il Pixel Fold di Google nella sottocategoria zoom, nonostante quest’ultimo terminale sia dotato di un teleobiettivo tecnicamente superiore.

Primato di Samsung Galaxy Z Fold6 su DxOMark

Secondo le valutazioni di DxOMark, Samsung Galaxy Z Fold6 non è solo il migliore tra i pieghevoli ma si colloca al 45° posto nella classifica globale relativa alle fotocamere degli smartphone. Nello specifico, Galaxy Z Fold6 ha ottenuto 133 punti: un risultato condiviso con altri dispositivi meritevoli di attenzione fra cui iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pixel 7a, Galaxy S24 ed S24+, nonché Galaxy S23 ed S23+.

Dando poi uno sguardo alle rispettive sottocategorie, Samsung Galaxy Z Fold6 può inoltre vantare un traguardo pari a ben 135 punti per quanto concerne la qualità dello zoom: come detto, tale risultato lo pone ben al di sopra rispetto a Google Pixel Fold che, in questo preciso segmento, ha invece ottenuto “appena” 117 punti pur contando su un equipaggiamento tecnico di maggior valore (nei fatti, però, non è così alla luce dei test di DxOMark).

Per essere ancora più chiari, Samsung Galaxy Z Fold6 è dotato di un teleobiettivo da 10 MP con capacità di zoom ottico 3x, mentre il Pixel Fold di Google monta un teleobiettivo da 10,8 MP con zoom ottico 5x. Sebbene quest’ultimo, analizzando i fretti numeri, “prometta” foto di qualità superiore, DxOMark sottolinea invece come il sensore implementato sul Fold 6 di Samsung sia in grado di ottenere scatti certamente più “a fuoco” (è proprio il caso di dirlo).