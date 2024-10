Honor vuole stupire con lo smartphone pieghevole multidirezionale

Honor intende lasciare il pubblico a bocca aperta, proprio come è stata in grado di fare Huawei con il suo nuovo e costosissimo smartphone trifold.

Il lancio di Huawei Mate XT Ultimate Design ha rappresentato un momento significativo per il settore dei foldable, segnando l’ingresso della società nel settore degli smartphone pieghevoli a tre pannelli.

Anche altri produttori, come la stessa Honor, hanno iniziato a sviluppare dispositivi in grado di competere con i prodotti della diretta concorrenza.

Come sarà lo smartphone multidirezionale di Honor

In particolare, si parla di un progetto di Honor che potrebbe anche sfidare direttamente Huawei, con uno smartphone pieghevole in grado di distinguersi per il suo meccanismo innovativo. Secondo quanto emerso, Honor avrebbe depositato il brevetto per un dispositivo pieghevole in grado di richiudersi in più direzioni: un prodotto completamente diverso da quelli visti fino ad ora.

Il brevetto è stato recentemente individuato da 91Mobiles ma, come spesso accade in queste circostanze, non vi è alcuna garanzia che tale progetto si concretizzi. Nel caso in cui Honor riuscisse a realizzare e commercializzare uno smartphone pieghevole multidirezionale, si tratterebbe certamente di un notevole passo avanti per l’intera industria dei foldable, che di conseguenza spingerebbe anche altre aziende a sperimentare in tal senso.

Da questo punto di vista, Samsung sarebbe quasi certamente una delle prossime aziende a battere il ferro su tale aspetto: non è un segreto che il colosso sudcoreano stia lavorando ad un nuovo smartphone arrotolabile. Altri giganti come Apple sarebbe meglio non menzionarli affatto, mancando un qualunque tipo di certezza anche in relazione al lancio di un iPhone pieghevole in formato classico.

In linea generale, è interessante notare come Honor (“sotto-marchio” di Huawei fino al 2020), abbia compiuto un percorso di crescita impressionante, passando dall’essere un produttore di smartphone economici a divenire poi un vero e proprio protagonista nel mercato premium. Si vocifera inoltre che Honor possa presentare questo innovativo design all’IFA del 2025: se così fosse, l’azienda potrebbe avere in mano una carta decisiva per il futuro dei dispositivi pieghevoli.