Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: spuntano anche le NUOVE cover

L’evento Unpacked di Parigi è sempre più vicino e solo allora potremo assistere alla presentazione ufficiale di due fra i più attesi smartphone pieghevoli dell’anno, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6.

Come sempre accade in prossimità di un lancio, i rumor e le anticipazioni si moltiplicano. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato anche il leaker Ice Universe, condividendo su X le immagini delle (possibili) cover per i due foldable.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6: ormai ci siamo

Iniziamo dalle cover pensate e realizzate per Samsung Galaxy Z Fold6:

Immagini

In buona sostanza, Samsung Galaxy Z Fold6 non apporta alcuno stravolgimento al design rispetto al predecessore, eccezion fatta per gli angoli più netti e spigolosi. Al tempo stesso, sappiamo che il dispositivo dovrebbe caratterizzarsi per dimensioni leggermente maggiori ma al tempo stesso per un profilo più sottile. Nessuna nuova idea anche in relazione alle cover: si punta alla praticità, offrendo soluzioni con stand e con alloggio dedicato alla S Pen. Passiamo ora all’altro modello in arrivo:

Immagini

Anche per Samsung Galaxy Z Flip6 assistiamo a un design pressoché immutato rispetto all’unità di passata generazione e, come per il sopracitato Galaxy Z Fold6, dovrebbe essere possibile apprezzare una minima riduzione per quanto riguarda lo spessore dello smartphone pieghevole una volta chiuso. Le cover dedicate seguono la stessa filosofia di quelle per il “fratello maggiore": versatilità prima di tutto, anche grazie al pratico anello che agevola il trasporto del telefono.

In linea generale, queste nuove immagini confermano gran parte delle voci diffuse in rete nelle ultime settimane, ovviamente in relazione all’aspetto estetico e costruttivo dei due modelli. Ancora una volta, vi ricordiamo che per assistere alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 sarà necessario attendere l’evento Unpacked in programma alle ore 15 (italiane) del prossimo 10 luglio.