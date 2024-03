Samsung Galaxy Z Flip5, eccessivo TAGLIO di prezzo: un errore?

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5 è un vero e proprio concentrato di tecnologia ed innovazione, per effetto del suo rivoluzionario form factor e di un comparto hardware di livello altissimo. Qualità costruttiva impeccabile, navigazione online velocissima, prestazioni eccellenti e numerose funzioni esclusive per condurre la tua esperienza mobile ad un livello successivo.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione giunga al termine: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 20%, Samsung Galaxy Z Flip5 potrà essere tuo in colorazione Graphite con soli 999 euro invece di 1249 euro.

Prezzo in picchiata per Samsung Galaxy Z Flip5

Scatta foto, leggi messaggi, ascolta musica e tanto altro ancora senza aprire il telefono: il display posteriore personalizzabile da 3,4 pollici ti mostrerà ogni informazione e notifica. Al suo interno, Samsung Galaxy Z Flip5 rende poi disponibile uno schermo Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza d’aggiornamento pari a 120Hz per la massima fluidità delle immagini.

Questo straordinario smartphone Samsung vanta 256GB di memoria interna, per salvare dati ed applicazioni a volontà. Un prodotto perfetto per scattare selfie e per videochiamare gli amici, considerandone la posizione rialzata che è possibile adottare poggiandolo su qualunque superficie. Ti ricordiamo infine che stiamo parlando di un device impermeabile con certificazione IPX8.

Fidati dell’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5 con un risparmio di 250 euro e lo riceverai a casa con spedizione gratuita e caricatore incluso in men che non si dica.