Samsung Galaxy Z Flip5 a soli 699€ con un COUPON da 300€ su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota; l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip5, uno smartphone premium dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal composto da due display (uno interno e uno esterno), con un processore di punta di Qualcomm, coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da un modem 5G, da ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile), è in sconto al prezzo speciale di soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Grazie al coupon da 300€ che si applica al checkout, pagherete questo gioiello soltanto 699,00€, quindi cosa aspettate? Il modello in questione è quello in colorazione “Graphite”. Il caricatore è incluso nel costo del gadget.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G: ecco perché comprarlo

Grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, lo smartphone sarà in grado di modificare facilmente le immagini, potrete fare traduzioni in tempo reale durante le telefonate, convertire le note vocali in testi e riassumerle in un modo del tutto innovativo. Come detto in calce, la confezione prevede anche un pratico caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica ultra-rapide del gadget stesso. Il telefono poi è perfetto per ogni look grazie al display esterno da 3,4 pollici AMOLED che permette di cambiare quadranti proprio al pari di uno smartwatch. Con questo pannello però, si può anche avere accesso rapido alle notifiche, si possono utilizzare diverse applicazioni anche quando il telefono è chiuso, e molto altro ancora. Il processore interno, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e dallo storage da 256 GB, assicura prestazioni ineccepibili anche con i giochi, anche quelli più impegnativi.

La FlexMode poi, permetterà di aumentare le possibilità che si possono fare con il dispositivo. La batteria da 3700 mAh vi farà avere un’autonomia degna di nota al device, così potrete usare il dispositivo anche per vedere film, serie TV o per giocare. A soli 699,00€ (con il coupon da 300€ attivato), IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo Samsung Galaxy Z Flip5 5G è da comprare immediatamente.