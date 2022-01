Samsung Galaxy Z Flip4: cosa aspettarci?

Il Galaxy Z Flip 3 è uno dei migliori telefoni pieghevoli per un motivo. Oltre ad essere abbastanza piccolo da stare in una tasca, dispone di features come la resistenza all'acqua e un prezzo di vendita aggressivo. Ma i telefoni pieghevoli sono ancora in una prima fase della loro vita e questi dispongono ancora ampi margini di miglioramento. Ecco cinque cose che ci aspettiamo di vedere nel nuovo Samsung Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Flip4: un nuovo design

Ci piacerebbe vedere un'evoluzione del design che includa alcuni aggiornamenti hardware. Le persone che vedono o usano Z Flip 3 per la prima volta in genere hanno una preoccupazione costante in mezzo a tutta la positività e l'eccitazione: la piega orizzontale al centro del display. Anche se questa non è davvero un grosso problema – e non lo è, i vostri occhi si abituano – vorremmo vedere una soluzione come quella dell'OPPO Find N, praticamente perfetta.

Samsung Galaxy Z Flip4: pannello esterno più grande

Già che ci siamo, mi piacerebbe che Samsung prendesse in prestito un elemento dal Moto RAZR 5G: lo schermo esterno più grande. Mentre Z Flip 3 ha aumentato le dimensioni dello schermo rispetto al suo predecessore, rendendolo effettivamente utile per attività rapide come notifiche, impostazione di allarmi, ecc., avere uno schermo 4:3 a grandezza naturale nella parte anteriore sarebbe più conveniente.

Samsung Galaxy Z Flip4: fotocamere migliori

Ammettiamo che le fotocamere dello Z Flip 3 non sono affatto male. Samsung ha completamente revisionato il suo algoritmo di rilevamento delle scene basato sull'intelligenza artificiale con le versioni del telefono del 2021 e, con ciò, ha ottenuto foto significativamente migliori. Al momento non c'è motivo di pensare che l'azienda possa cambiare le ottiche delle specifiche di fascia alta per lo Z Flip 4, ma è lecito pensare che potrebbe rilasciare un corposo upgrade dal lato software.

Samsung Galaxy Z Flip4: batteria più capiente

Quello vogliamo assolutamente è una batteria più grande e una ricarica più veloce. La durata della batteria dello Z Flip 3 non è certamente ottima e, per diversi utenti è addirittura ridicola. Serve una cella energetica più capiente, c'è poco da fare.

Samsung Galaxy Z Flip4: fast charge cablata

In secondo luogo, Samsung ha davvero bisogno di aumentare la velocità di ricarica sul futuro Z Flip 4. Il Flip 3 si carica solo a 15 W cablato e solo 10 W wireless. Quelle velocità erano elevate 5-6 anni fa, ma oggi è dannatamente lento.

Voi cosa ne pensate?