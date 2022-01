Samsung Galaxy Z Flip3: ora sì che è perfetto

Questa eccellente app rende lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 3 ancora più utile. Attenzione, è un software di terze parti che ci ha colpito per la cura con cui è stato realizzato e per la sua funzionalità esclusiva.

Samsung Galaxy Z Flip3: quest'app trasforma lo schermo esterno

Il Galaxy Z Flip 3 ha un design più durevole, prestazioni incredibili, uno schermo principale migliorato e un display esterno più grande rispetto a quello del Galaxy Z Flip originale. Tuttavia, questo non è ancora grande come vorremmo che fosse e si possono fare poche cose con esso. Ora, uno sviluppatore si è incaricato di trasformare questo pannello rendendolo di fatto, più utilizzabile.

Una nuova mod dello sviluppatore di app Android Jagan2 rende l'unità esterna della cover del Galaxy Z Flip 3 più utilizzabile. Soprannominato CoverScreen OS, la mod vi consente di accedere al cassetto delle app, utilizzarle, andare nelle impostazioni rapide, eseguire azioni di notifica e persino effettuare pagamenti mobili con Samsung Pay direttamente dalla cover posteriore del foldable.

L'app consente anche di trasformare l'orientamento dello schermo di copertina in verticale in modo da poter utilizzare alcune app senza rovinare gli elementi dell'interfaccia utente. Si possono aggiungere widget di terze parti e stock, utilizzare la tastiera vocale per rispondere ai messaggi e persino guardare i video di YouTube. Tuttavia, lo schermo è ancora troppo piccolo per fare comodamente una di queste cose.

In genere non consigliamo di utilizzare mod di terze parti su smartphone o tablet Galaxy e vi invitiamo comunque di fare attenzione se volete provarlo. L'applicazione CoverScreen è disponibile sul Play Store.

Ci auguriamo che Samsung utilizzi uno schermo esterno più grande e squadrato sul Galaxy Z Flip 4. L'azienda dovrebbe anche prendere ispirazione dalla mod del sistema operativo CoverScreen e consentire agli utenti di fare più cose su questo pannello.

Se provate quest'applicazione, fateci sapere le vostre impressioni.

Se siete interessati ad acquistare questo device, sappiate che su Amazon si trova a 818,00€.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Z Flip3 : tutti i prezzi

Chi è in cerca della miglior offerta attuale per un Samsung Galaxy Z Flip3 può ambire ad un prezzo pari a 62,5€: è Amazon ad offrire in questi giorni la miglior opzione d'acquisto.

Ecco tutte le offerte accessibili in questi giorni elencate nella tabella successiva.