Samsung Galaxy Z Flip4: certificato e pronto al lancio

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 ha appena ricevuto la certificazione dal portale americano della FCC; il debutto dovrebbe essere alle porte. Secondo i rumors infatti, il telefono verrà svelato ad agosto.

Se ricordate, pochissimi giorni fa abbiamo appreso che il Galaxy Z Fold4 era stato avvistato presso il sito statunitense della FCC; adesso si scopre che anche il flip phone ha ottenuto la stessa certificazione. Questo significa che entrambi i pieghevoli sono prossimi ad arrivare sul mercato.

Samsung Galaxy Z Flip4: cosa sappiamo?

Abbiamo due numeri di modello differenti per questo gadget che si piega: SM-F721U e SM-F721U1; entrambi sono stati avvistati sul sito della FCC ma attenzione. Il primo fa riferimento ad una versione per operatore, il secondo invece, dovrebbe essere la versione senza il logo di un provider. Ad ogni modo, la FCC non menziona i dettagli e le specifiche tecniche del foldable a conchiglia di Samsung.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Il Galaxy Z Flip4 potrebbe presentare uno schermo pieghevole AMOLED da 6,7 pollici (quando aperto) avente una risoluzione FullHD+, un refresh rate da 120 Hz e non solo. Ad alimentare il terminale troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm di ultima generazione.

Dovremmo trovare ben 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage per l’archiviazioe. Riceverà Android 12 con skin One UI e troveremo una batteria capiente da 3700 mAh con ricarica rapida da 25W. Non mancherà la selfiecam da 10 Mpx per i selfie e le videocall. Posteriormente invece, doppia lente da 12 Mpx con OIS al seguito.

Esteticamente ci sarà un design bicolor come il modello precedente; potrebbe essere più sottile rispetto al modello del 2021 e lo schermo esterno dovrebbe essere leggermente più grande.

