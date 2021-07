I rendering trapelati in queste ore mostrano il design di quelle che saranno le custodie ufficiali del Galaxy Z Flip3 di casa Samsung, prossimo al debutto su scala internazionale.

Samsung Galaxy Z Flip3: vi piacciono le sue cover?

L'OEM sudcoreano ha programmato il suo prossimo evento Galaxy Unpacked per l'11 agosto. Il colosso tecnologico sudcoreano dovrebbe presentare il Galaxy Z Fold3, lo Galaxy Z Flip3, gli orologi Watch4 e Watch4 Active, le Buds2 in questa conferenza. Prima di vedere il lancio, abbiamo imparato moltissimo sui questi prodotti grazie ai leaks e rumors trapelati online. L'ultima perdita mostra le custodie ufficiali del flip-phone.

Secondo una fuga esclusiva di 91Mobiles, Samsung rilascerà custodie uniche per il Galaxy Z Flip3. Saranno disponibili con finitura in pelle, silicone + cinturino e silicone (trasparente) + anello. Per quanto riguarda i colori, i render li mostrano in blu, viola e giallo.

Detto questo, cosa c'è di così speciale in queste custodie? Come si può vedere dai render, le varianti con cinturino e anello possono essere utilizzate per fissare il telefono a una borsa, al passante di cintura e molto altro ancora. In poche parole, con queste due cover, gli utenti non hanno bisogno di una tasca per trasportare il telefono.

Infine, i rendering confermano la presenza di una configurazione a doppia fotocamera, un display di copertura più grande e una fotocamera selfie perforata. Come da rapporti precedenti, il Galaxy Z Flip verrà fornito con un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, fino a Memoria da 256 GB, display interno da 6,7 ​​pollici, display esterno da 1,9 pollici, doppia lente posteriore da 12 MP + 12 MP, snapper selfie da 10 MP, certificazione per la resistenza all'acqua IPX8, batteria da 3.300 mAh e ricarica rapida da 25 W.

