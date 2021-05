Il design del Samsung Galaxy Z Flip3 è stato rivelato in una nuova fuga di notizie. Per chi non lo sapesse, l’OEM sudcoreano dovrebbe presentare la nuoa iterazione del suo foldable a conchiglia nel corso della prossima estate, insieme al Galaxy Z Fold3.

Samsung Galaxy Z Flip3: quali sono le novità?

Una nuova perdita è apparsa in rete e ha messo in mostra il display e il design dello Z Flip3. Gli screenshot mostrati di seguito sono tratti da un video promozionale trapelato del prossimo telefono a conchiglia del marchio della Corea del Sud.

Le immagini mostrano che il Galaxy Z Flip3 sarà disponibile in un look bicolor. La parte superiore, che ospita la configurazione della doppia fotocamera verticale, e il display esterno possono essere visti in nero, mentre la parte inferiore sfoggia colori diversi.

Una recente fuga di notizie ha affermato che arriverà nelle seguetni colorazioni: viola, verde, nero, beige, grigio, bianco, blu scuro e rosa.

Venendo al display secondario, notiamo che questo è cresciuto di dimensioni e offre un ampio spazio sullo schermo per la visualizzazione di un intero messaggio di testo o altre notifiche. Il Gorilla Glass Victus sarà ,messo a protezione dell’esterno del dispositivo e avrà una nuova “armatura” che rinforza la cerniera per una maggiore durata.

La perdita non fornisce uno sguardo al design interno del Galaxy Z Flip3. Sebbene non ci siano nuove informazioni sulle sue specifiche, sembra un degno successore dello Z Flip 5G dello scorso anno.

Le voci che circondano il nuovo foldable a conchiglia hanno affermato che potrebbe avere uno schermo interno da 6,9 pollici con un foro più piccolo e un nuovo vetro UTC. Si ipotizza che il dispositivo non disporrùà di un chipset di punta.

Official Galaxy Z Flip 3 Look:



Green, Purple, Black and white pic.twitter.com/4Zk7RxAsfe — Anthony (@TheGalox_) May 2, 2021

Si prevede che ospiterà una batteria da 3.300 mAh e che arriverà nelle versioni 4G LTE e 5G. A gennaio è stato riferito che Z Flip3 costerà solo $ 50 in più rispetto al suo predecessore, che ha debuttato in commercio con un prezzo di $ 1,449.

Samsung

Smartphone