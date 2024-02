Samsung Galaxy Z Flip 5: ottieni 400€ di rimborso da Unieuro ORA

Prosegue la promozione Cashback Galaxy Z Flip 5 da Unieuro, grazie alla quale è possibile ricevere un rimborso di 400 euro sull’acquisto del nuovo pieghevole di casa Samsung. Dopo che la versione da 256 GB è andata letteralmente a ruba, sono rimasti disponibili ancora i modelli da 512 GB.

La promo Cashabck valida sul sito ufficiale di Unieuro consente di ottenere il Samsung Galaxy Z Flip 5 da 512 GB a 699 euro invece di 1.099 euro, per effetto del rimborso di 400 euro previsto dall’iniziativa del colosso coreano.

Come ottenere 400 euro di rimborso sull’acquisto del Samsung Galaxy Z Flip 5 da Unieuro

Per ottenere il rimborso di 400 euro sul modello Z Flip 5 è sufficiente seguire pochi semplici passaggi. Prima di tutto, occorre acquistare il pieghevole Samsung entro il 25 febbraio di quest’anno, termine ultimo della promo iniziata lo scorso 12 febbraio.

Lo step successivo è registrare il proprio acquisto su Samsung Members. Anche in questo caso c’è una scadenza: per la registrazione si ha tempo fino alle 23:59 del 26 marzo 2024 e il link di riferimento è members.samsung.it/promozioni/cashbackfebbraio.

Il rimborso verrà riconosciuto entro 45 giorni lavorativi dall’email di conferma di avvenuta registrazione a Samsung Members. A questo proposito, è importante sottolineare che i soldi verranno inviati soltanto a conti correnti dell’Unione Europea e intestati al partecipante dell’iniziativa.

Tornando all’acquisto del telefono sul sito di Unieuro, è possibile beneficiare del pagamento in tre rate a interessi zero da 366,33 euro con Klarna o PayPal: puoi selezionare questa opzione in fase di check-out.

Approfitta dunque della promo Cashback Galaxy Z Flip 5 per ricevere un rimborso di 400 euro sull’acquisto della versione da 512 GB disponibile sul sito unieuro.it. La promozione è valida fino al 25 febbraio.

