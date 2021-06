Samsung Galaxy Z Flip 3 è appena stato avvistato all'interno del portale per la certificazione FCC; il device riceverà il supporto al modem 5G e alla ricarica wireless.

Samsung Galaxy Z Flip 3: facciamo il punto

Sia il Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 hanno ricevuto la certificazione FCC ora. Questo è quanto osservato dal portale di 91mobiles. Tutto ciò è avvenuto subito dopo che il Galaxy Z Fold 3 è apparso sulla piattaforma. Non è una coincidenza e sembra che le voci sul lancio di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 ad agosto siano del tutto veritiere.

Il prossimo telefono pieghevole Galaxy Z Flip 3 ha il numero di modello SM-F711U e il sito Web della FCC rivela alcuni dettagli chiave. Mentre le specifiche come il chipset, le dimensioni del display, il design e le fotocamere sono ancora segrete, il portale ci svela alcune opzioni di connettività.

Samsung Galaxy Z Flip 3 supporta il 5G. Il documento ha rivelato che il device supporta le bande di frequenza n71, n12, n5, n66, n2, n25, n30, n41, n77, n78, n260 e n261 5G NR. Il dispositivo è inoltre dotato del modulo NFC, di diverse bande LTE e del supporto per la ricarica wireless, come previsto. Sembra che il telefono supporti la ricarica wireless (EP-N5100) a 9W. Per ricordare, l'elenco 3C del telefono che è stato individuato il mese scorso ha rivelato che il terminale avrebbe avuto la fast charge da 15W.

Si dice che il Galaxy Z Flip 3 verrà lanciato ad agosto insieme al Fold di terza generazione. Si prevede che entrambi i dispositivi pieghevoli riceveranno piccoli aggiornamenti al design, mentre sembrano probabili importanti miglioramenti all'hardware. Si dice che il Galaxy Z Flip 3 sia dotato di una batteria da 3.273 mAh, una fotocamera selfie sotto il display e il chipset Snapdragon 888. Dovremo aspettare per vedere se queste specifiche trapelate saranno disponibili più avanti ad agosto. La certificazione FCC conferma praticamente che i telefoni pieghevoli di casa Samsung sono in dirittura d'arrivo per il lancio entro la fine dell'anno.

