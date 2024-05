Samsung Galaxy XCover7 in offerta a meno di 250€: indistruttibile e pronto ad ogni sfida

Il Samsung Galaxy XCover7 si conferma come un dispositivo eccezionale per chi cerca uno smartphone robusto e affidabile, progettato per resistere ad ogni sfida. Con un design orientato all’uso in ambienti ostili, questo telefono è ideale per lavoratori sul campo, avventurieri e chiunque necessiti di un dispositivo che possa sopportare urti, polvere e immersioni.

In altre parole: tutta l’affidabilità dei Galaxy e la super resistenza di un vero e proprio rugged phone. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio: con lo sconto del 28%, lo paghi meno di 250€ invece di 349€. Davvero non male!

Il Galaxy XCover7 vanta una costruzione robusta con certificazione MIL-STD-810H e IP68, garantendo resistenza a polvere, sabbia e acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Il display è protetto da Gorilla Glass Victus+, assicurando una durabilità eccezionale contro graffi e cadute​.

Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 6100+, 6GB di RAM e 128GB di storage espandibile fino a 1TB tramite microSD, il Galaxy XCover7 offre prestazioni solide per le attività quotidiane. Il display FHD+ TFT da 6,6 pollici offre colori vividi e buoni angoli di visione, ma è limitato a una frequenza di aggiornamento di 60Hz, che potrebbe non essere all’altezza delle aspettative di chi è abituato a schermi più fluidi.

Il Galaxy XCover7 è dotato di una fotocamera principale da 50MP e una frontale da 5MP. Tutto sommato, si tratta di un comparto fotografico discreto che sa il fatto suo. La batteria rimovibile (!!!) da 4050mAh garantisce una giornata intera di autonomia con un uso moderato. La ricarica avviene tramite porta USB-C con supporto per ricarica rapida a 15W.

Insomma, indistruttibile e sufficientemente potente. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista il Galaxy XCover7 a solamente 249€.