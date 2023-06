Samsung Galaxy Watch5: 100€ di SCONTO su eBay, anche Tasso Zero

Scegli di mettere al polso un vero top di gamma. Su eBay, in questo momento, acquisti il Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 229,90 euro, invece di 329,99 euro. Grazie a questa super offerta stai risparmiando esattamente 100 euro. Uno sconto immediato incredibile tenendo conto che hai anche la consegna gratuita inclusa con spedizione veloce direttamente a casa tua.

Ma c’è di più. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 43,30 euro al mese. La prima ti verrà addebitata al momento della conferma dell’ordine. Le altre due, invece, automaticamente lo stesso giorno dei due mesi successivi. Un’occasione speciale, visto che si tratta di un ottimo orologio ricco di funzionalità.

Samsung Galaxy Watch5: tutto quello che ti serve al tuo polso

Immagina di poter controllare la tua vita direttamente dal polso. Salute, forma fisica, allenamento, parametri vitali, notifiche e molto altro semplicemente portando il braccio agli occhi. Non è fantasia e nemmeno futuro. Scegli il presente con il Samsung Galaxy Watch5 44mm. Grazie ai suoi sensori speciali non solo hai sotto controllo frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno e livello di stress, ma puoi anche misurare pressione arteriosa, composizione corporea ed effettuare un elettrocardiogramma.

Allenati con questo smartwatch potente in grado di darti un’analisi perfetta e ricca di informazioni preziose per raggiungere i tuoi obiettivi. Cosa stai aspettando? Acquista il tuo nuovo Galaxy Watch5 44mm a soli 229,90 euro, invece di 329,99 euro. Puoi anche pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 43,30 euro al mese. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.