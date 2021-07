Il nuovo chip Exynos W920 sarà presente sotto il futuro smartwatch Galaxy Watch4 di Samsung e si è appena scoperto quanto sarà grande lo storage a bordo del dispositivo.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: cosa sappiamo?

Il Galaxy Watch4 e il Galaxy Watch4 Classic sono i prossimi smartwatch dell'OEM sudcoreano. Tutti i modelli precedenti risalenti al 2018 erano alimentati dal chip Exynos 9110. Secondo il portale di SamMobile, la prossima serie di smartwatch presenterà un nuovo e più potente chipset. La pubblicazione ha anche affermato che i modelli in arrivo saranno dotati di un'enorme memoria interna.

I gadget precedenti come il Watch, il Watch Active, il Watch Active 2 e il Galaxy Watch3 erano alimentati dal chip Exynos 9110. Il chip in arrivo, l'Exynos W920 da 5 nm, sarà disponibile sui futuri dispositivi e offrirà un'elaborazione 1,25 volte più veloce e prestazioni grafiche 8,8 volte più fluide rispetto a quello del 2020. Inoltre, il duo sarà dotato di 1,5 GB di RAM. Giusto per “remind me”, il wearable dello scorso anno presentava solo 1 GB di RAM.

Un altro rapporto rivela che il Galaxy Watch4 arriverà con 16 GB di memoria interna. Si ritiene che Samsung offra un processore più potente e uno spazio di archiviazione più ampio sulla serie di gadget smart in arrivo grazie alla nuova One UI Watch, che l'azienda ha sviluppato con Google come un'iterazione personalizzata del sistema operativo Wear.

Una delle caratteristiche della futura skin di Samsung è che consentirà a Watch4 di scaricare automaticamente una versione smartwatch dell'app installata dall'utente sul proprio telefono. Quindi, è lecito capire perché lo storage è stato aumentato a 16 GB interni nativi. Il chip Exynos W920 fornirà tutta la potenza necessaria per eseguire tali software che gli utenti otterranno semplicemente scaricandoli dal Play Store.

I due smartwatch dovrebbero debuttare insieme al Galaxy Z Fold3, al Galaxy Z Flip3 e alle Galaxy Buds2 l'11 agosto. Il Galaxy Watch4 potrebbe partire da 269 euro e il Watch4 Classic potrebbe avere un prezzo di partenza di 369 euro.

