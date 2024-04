Samsung Galaxy Watch4 Classic in super offerta: risparmi 250€

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic si presenta come un’opzione di spicco nella gamma di smartwatch di Samsung, combinando stile e funzionalità avanzate. Il dispositivo offre un display AMOLED luminoso e nitido con una risoluzione da 450×450 pixel​.

Tra le funzionalità notevoli ci sono le opzioni avanzate di monitoraggio della salute, che includono il rilevamento del sonno, il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue durante la notte e la possibilità di misurare la composizione corporea, tra cui la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare scheletrica e il tasso metabolico basale​.

Sul fronte del software, il Galaxy Watch4 Classic opera con Wear OS di Google, offrendo un ampio assortimento di app tramite Google Play Store, pur mantenendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

