Galaxy Watch4 alle prese con un grave bug: cosa succede?

Nei giorni scorsi Samsung Galaxy Watch4, il primo smartwatch al mondo a montare Wear OS 3 di Google, ha ricevuto un corposo e importante aggiornamento a Wear OS 3.2 che, stando ad alcune informazioni pubblicate in rete, ha introdotto un bug per quanto riguarda le watch face e ora anche su Google Pay. A tal proposito, dai primi feedback pubblicati in queste ore, scopriamo che il sistema di pagamenti contactless di Google non è più disponibile ad alcuni utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento software.

Samsung Galaxy Watch4 è colpito da un bug di Google Pay

Su Reddit e sulla community ufficiale di Samsung si moltiplicano le segnalazioni di diversi utenti che hanno gravi limitazioni nell’utilizzo di Google Pay sul proprio wearable oppure a impostarlo da capo. I modelli Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, infatti, mostrano alcuni messaggi di errore durante la fase di impostazione iniziale di Google Pay tra cui: “non soddisfa gli standard del software” oppure “non riesco a completare la configurazione per pagare nei negozi”.

Fortunatamente Google sembra aver già preso in carico il problema come ha annunciato l’account ufficiale di Google Pay su Twitter: “Grazie per averlo portato alla nostra attenzione. Stiamo esaminando il problema e ti contatteremo quando avremo maggiori informazioni.” Con tutta probabilità gli ingegneri del colosso di Mountain View sono già a lavoro con gli omologhi di Samsung per risolvere al più presto il bug rilasciando un hotfix.