Samsung Galaxy Watch4: l'ultimo update non è tutto rose e fiori

A distanza di pochi giorni dal rilascio dell'aggiornamento Wear OS 3.2 per la serie Samsung Galaxy Watch4 che ha introdotto un gran numero di interessanti novità legate anche al tracking dell'attività fisica, diversi utenti stanno sperimentando qualche bug qua e là che va a colpire alcune watch face relative proprio a Wear OS.

L'aggiornamento di Samsung Galaxy Watch4 è colpito da un bug

In base alle informazioni pubblicate su Reddit da diversi utenti muniti degli smartwatch di fascia alta del colosso sudcoreano, infatti, diverse watch face non si aggiornano come dovrebbero quando è impostata la modalità always-on display. Entrando nel dettaglio, sembra che il bug in questione intacchi “WatchFaceService.Engine” che non riesce a recuperare le informazioni provenienti dalla funzione “TimeTick()“: in poche parole l'aggiornamento dell'altro giorno ha introdotto un bug che non permette all'OS di recuperare alcune informazioni relative al funzionamento ottimale di alcune watch face.

Nel thread di Reddit lo stesso sviluppatore di Pixel Minimal Watch Face ha confermato che “il bug colpisce praticamente tutte le watch face di terze parti che fanno affidamento su onTimeTick. Ho rilasciato un update che introduce una soluzione alternativa per Pixel Minimal Watch Face.”

È molto probabile che Samsung sia già a conoscenza del problema e rilasci un hot-fix già nei prossimi giorni. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.