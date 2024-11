Samsung avvia il rilascio di One UI 6 Watch per i Galaxy Watch più datati

Nella giornata di oggi Samsung ha annunciato l’avvio della distribuzione di One UI 6 Watch per altri modelli dei suoi Galaxy Watch. La nuova lista di dispositivi va così ad aggiungersi a quella composta soltanto da Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, gli unici ad aver già ricevuto l’aggiornamento basato su Wear OS 5.

La nuova One UI 6 Watch di Samsung introduce tutta una serie di funzionalità che fino ad oggi era stata esclusiva dei modelli più recenti e di fascia superiore dell’azienda coreana. Caratteristiche che portano in dote da una parte una migliore esperienza utente, dall’altra un passo in avanti importante per gli strumenti legati alla salute e alla produttività.

I Galaxy Watch che riceveranno l’aggiornamento a One UI 6 Watch

Il comunicato ufficiale di Samsung conferma l’elenco dei dispositivi wearable che riceveranno l’aggiornamento alla versione One UI 6 Watch basata su Wear OS 5:

Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch5

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch FE

Il roll-out annunciato da Samsung avrà inizio dai modelli più recenti, per poi proseguire con i dispositivi appartenenti alle generazioni passate.

Per quanto riguarda invece le novità più significative portate in dote con il rilascio di One UI 6 Watch, si annoverano:

Energy Score : monitoraggio del livello di energia sulla base dei dati relativi ad attività e riposo.

: monitoraggio del livello di energia sulla base dei dati relativi ad attività e riposo. Race : una funzione che consente di battere i propri record ottenuti nelle attività corsa e ciclismo.

: una funzione che consente di battere i propri record ottenuti nelle attività corsa e ciclismo. Routine di allenamento : creazione di piani di allenamento personalizzati.

: creazione di piani di allenamento personalizzati. Nuove watch faces : ci sono tre nuovi quadranti (Ultra Info Board, Spatial Number, Simple Digital).

: ci sono tre nuovi quadranti (Ultra Info Board, Spatial Number, Simple Digital). Risposte AI : l’intelligenza artificiale viene ora in soccorso per rispondere ai messaggi.

: l’intelligenza artificiale viene ora in soccorso per rispondere ai messaggi. Tracciamento del sonno: il nuovo aggiornamento promette una migliore analisi delle fasi del sonno.

Per verificare la disponibilità o meno dell’aggiornamento per il proprio Galaxy Watch, è sufficiente aprire l’app Galaxy Wearable.