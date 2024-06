Samsung Galaxy Watch FE: ufficiale il nuovo smartwatch Wear OS

Dopo una lunga serie di rumor e indiscrezioni è giunto l’annuncio ufficiale: Samsung Galaxy Watch FE è il nuovo smartwatch del brand. Già confermati anche il prezzo e la finestra di lancio, sarà in vendita a 219 euro e arriverà in Italia nel corso dell’estate. Come si può intuire, la volontà è quella di raggiungere il più ampio bacino d’utenza possibile, senza rinunciare a qualità costruttiva e funzionalità avanzate.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch FE

A livello di specifiche tecniche, l’orologio integra un display da 1,2 pollici circolare con pannello Super AMOLED, risoluzione 396×396 pixel e modalità Always On a colori, il processore dual core Exynos W920 da 1,18 GHz, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna per l’archiviazione e una batteria da 247 mAh con supporto alla ricarica wireless basata su WPC.

Tra i sensori in dotazione ci sono quello BioActive (frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica e analisi dell’impedenza bioelettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, geomagnetico e di luce. Sul fronte della connettività sono presenti Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC per i pagamenti in mobilità e GPS/Glonass/Beidou/Galileo per la geolocalizzazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, lo smartwatch è in grado di valutare la qualità del sonno fornendo un aiuto per migliorare il riposo, di valutare la salute cardiaca generale con un pacchetto di funzioni dedicate, di rilevare la pressione arteriosa e di effettuare un ECG (solo in alcuni territori). Ci sono poi oltre 100 modalità di allenamento tra le quali scegliere per le sessioni di fitness.

Ancora, a livello di design, la certificazione IP68 assicura l’impermeabilità e quella MIL-STD-810H la resistenza a urti, cadute e sollecitazioni. La copertura del display è costituita da un cristallo di zaffiro per la protezione dai graffi.

La piattaforma software è Wear OS, quella di Google, con in aggiunta la personalizzazione One UI 5 Watch. Le dimensioni si attestano a 39,3×40,4×9,8 millimetri, il peso a 26,6 grammi, con la scocca realizzata in alluminio nel formato da 40 mm. Sono tre le colorazioni previste: Black, Pink Gold e Silver. Come si può vedere nell’immagine qui sopra, sarà possibile abbinare cinturini diversi per look e materiali.

Uno smartwatch accessibile a tutti

Chiudiamo con le parole di Junho Park (VP and Head of the Galaxy Ecosystem Product Planning Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics), che ben sintetizzano la volontà di proporre un modello economico, ma al tempo stesso caratterizzato da funziona avanzate.