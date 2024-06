Samsung Galaxy Watch FE non ha più segreti: vi mostriamo tutto

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare del possibile lancio di Samsung Galaxy Watch FE: in un nostro articolo pubblicato ieri, abbiamo menzionato le pagine di supporto comparse sul sito ufficiale dell’azienda.

Quella che, a tutti gli effetti, si preannuncia come una versione rinominata del precedente Samsung Galaxy Watch 4 è ora al centro di nuove indiscrezioni che chiamano in causa il design e le specifiche tecniche del dispositivo.

Una valanga di spoiler per Samsung Galaxy Watch FE

Proprio in queste ore, il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso le prime foto del Samsung Galaxy Watch FE, corredando il tutto con le caratteristiche tecniche dell’orologio:

Samsung Galaxy Watch FE, stando a quel che vediamo, dovrebbe essere commercializzato in tre diversi colori: nero, blu e rosa. In queste immagini possiamo notare numerosi dettagli, come il cinturino in silicone con inserti arancioni in prossimità del connettore.

Di seguito riportiamo invece l’elenco delle specifiche hardware che, in questo caso, fanno riferimento a Samsung Galaxy Watch FE da 40mm in versione Bluetooth:

display Super AMOLED da 1,2 pollici, con risoluzione di 396×396 pixel;

chip Exynos W920 Dual Core da 1,18 GHz;

1,5 GB di RAM e 16 GB di ROM;

sistema operativo Wear OS personalizzato con Samsung One UI Watch 5.0;

batteria da 247 mAh con autonomia stimata di 30 ore;

ricarica wireless magnetica;

resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Fra le caratteristiche trapelate in passato, ma non presenti in questo elenco, ricordiamo la presenza di GPS, Wi-Fi dual-band b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, accelerometro, sensore di luminosità, barometro, sensore BIA, ECG, giroscopio e cardiofrequenzimetro.

Per scoprire quali informazioni saranno effettivamente confermate, è necessario attendere l’evento Unpacked in programma a Parigi il 24 luglio. Ricordiamo che, oltre a Samsung Galaxy Watch FE, l’azienda dovrebbe svelare al pubblico anche Samsung Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra (o Galaxy Watch X, secondo ulteriori anticipazioni circolate in rete negli ultimi giorni).