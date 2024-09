Samsung Galaxy Watch FE ora è disponibile anche in versione LTE

Samsung ha svelato ieri il nuovissimo Galaxy S24 FE, oltre ai tablet Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, ma c’è anche un altro dispositivo che meriterebbe la giusta attenzione.

La società ha infatti annunciato Samsung Galaxy Watch FE in versione LTE, con un piccolo sovrapprezzo rispetto al modello standard.

Samsung Galaxy Watch FE LTE ufficiale

Samsung Galaxy Watch FE era già stato presentato alcuni mesi fa, proponendosi come l’alternativa economica ai più costosi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, portando con sé funzionalità simili ma ad un prezzo più contenuto.

Tuttavia, Samsung Galaxy Watch FE è stato criticato dagli utenti che hanno riconosciuto in questo dispositivo una sorta di rielaborazione del precedente Galaxy Watch 4, con poche novità sostanziali. Nonostante ciò, per chi apprezza Galaxy Watch FE ma desidera una migliore connettività, la nuova edizione LTE potrebbe essere un’opzione allettante in questa fascia di mercato.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch FE LTE mantiene lo stesso design e le medesime funzioni dell’unità base, ma aggiunge la possibilità di connettersi alle reti LTE: ottimo per chi vuole rimanere connesso senza dover contare necessariamente sullo smartphone.

Questo miglioramento porta di logica ad una crescita del prezzo: il nuovo modello è venduto a 249,99 dollari, vale a dire 50 dollari in più rispetto alla versione standard. I preordini sono già aperti negli Stati Uniti ed i consumatori possono scegliere fra le colorazioni nero, argento e oro rosa, con la disponibilità ufficiale a partire dal prossimo 3 ottobre. Tuttavia, le prime spedizioni potrebbero essere ritardate fino al 7 ottobre.

Oltre a questo, Samsung ha annunciato che nei prossimi mesi il Galaxy Watch FE riceverà nuove funzionalità software, tra cui un algoritmo avanzato per il monitoraggio del sonno e un “punteggio energetico” chiamato Energy Score, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso. Per adesso, mancano informazioni circa la disponibilità di Samsung Galaxy Watch FE LTE in Italia, ma ovviamente vi terremmo aggiornati.