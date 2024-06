Samsung Galaxy Watch 7 Ultra: aspettatevi prezzi da CAPOGIRO

Samsung sta per rinnovare la sua linea smartwatch con l’introduzione della serie Galaxy Watch 7 che, oltre ad includere il modello base, porterà con sé anche il prestigioso Samsung Galaxy Watch 7 Ultra (o semplicemente Watch Ultra), di cui ci siamo occupati in nostri precedenti articoli.

Le recenti indiscrezioni forniscono dettagli sulle varianti di colore e i prezzi previsti per il mercato statunitense.

Quanto costeranno i nuovi Samsung Galaxy Watch 7

Secondo le nuove informazioni, Samsung Galaxy Watch 7 in versione standard dovrebbe sostanzialmente mantenere il design del Galaxy Watch 6 e sarà disponibile in tre varianti di colore: Marble Grey, Cream White e Forest Green. Per quanto riguarda il Galaxy Watch Ultra, oltre al già menzionato Titanium Grey, i nuovi render condivisi dal leaker Ice Universe e da NotebookCheck mostrano a sorpresa anche un modello argento e sembra confermata la presenza del pulsante arancione:

Passando ora ai costi, siamo venuti a conoscenza di quelli che orientativamente potrebbero essere i prezzi statunitensi per il Galaxy Watch 7 da 40 mm e il Galaxy Watch Ultra da 47 mm. Va intanto precisato che Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due dimensioni, mentre il Galaxy Watch Ultra verrà offerto solo nella versione da 47 mm. Nello specifico, Samsung Galaxy Watch 7 da 40 mm avrà un costo compreso tra $299 e $310: a titolo di confronto, il Galaxy Watch 6 da 40 mm è stato precedentemente lanciato a $299.

Samsung Galaxy Watch Ultra, di logica, si posizionerebbe in una fascia di prezzo diversa e in diretta competizione con Apple Watch Ultra 2: le anticipazioni indicano un costo tra $699 e $710. Se questo venisse confermato, si tratterebbe del Galaxy Watch più costoso mai prodotto fino ad ora, superando anche il prezzo di lancio del Galaxy Watch 5 Pro. A tal proposito, ricordiamo che quest’ultimo modello, vale a dire il primo smartwatch Samsung con rivestimento in titanio, è stato presentato nel 2022 con un prezzo di $449 per la versione Wi-Fi e $499 per quella LTE.