Samsung Galaxy Watch 6, 5 e 4: nuova beta di One UI 6 Watch

Samsung ha rilasciato una nuova versione beta di One UI 6 Watch per i Galaxy Watch 6, Watch 5 e Watch 4. Questo è il sesto aggiornamento beta per il Watch 6 e il quinto per i Watch 4 e 5.

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch 6, 5 e 4

L’udate viene identificato da un numero di build che termina con ZXI8 per tutte le versioni dei Samsung Galaxy Watch a cui è destinato. Il changelog ufficiale riporta i seguenti miglioramenti:

Stabilità del sistema e ottimizzazione delle prestazioni

Miglioramenti nel consumo della batteria

Performance migliorate delle applicazioni

Risoluzione di problemi per la connettività di rete

Altri miglioramenti generali

Il changelog sembra simile a quello delle precedenti versioni beta di One UI 6 Watch, il che potrebbe indicare che Samsung sia nella fase finale dello sviluppo per questa versione del software, basata su Wear OS 5. Sebbene ci si aspettasse che i recenti aggiornamenti beta fossero gli ultimi prima del rilascio della versione stabile di One UI 6 Watch, sembra che Samsung abbia deciso di continuare con ulteriori miglioramenti.

Il programma beta di One UI 6 Watch è stato lanciato a giugno, prima della presentazione di One UI 6.1.1 per i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Mentre l’aggiornamento per One UI 6.1.1 è già in distribuzione su molti dispositivi Samsung Galaxy, la versione stabile di One UI 6 Watch è ancora in fase di sviluppo ma d0vrebbe arrivare presto.