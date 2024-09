One UI 6.1.1 disponibile per questi tablet e smartphone Samsung

L’aggiornamento a One UI 6.1.1 è attualmente in fase di rilascio su diversi tablet e smartphone Samsung meno recenti: il tutto sta procedendo a velocità decisamente sostenute, per la gioia degli utenti che ne beneficeranno.

Basato su Android 14, One UI 6.1.1 introduce funzionalità migliorate, capacità avanzate di intelligenza artificiale ed altre novità per i dispositivi Samsung Galaxy.

One UI si aggiorna su questi terminali Samsung

Dopo il rilascio iniziale su Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, la società aveva promesso che l’aggiornamento sarebbe stato esteso ad una più ampia gamma di unità Samsung Galaxy. Questo processo è iniziato la scorsa settimana con l’espansione dell’aggiornamento alla serie Galaxy S24.

Attualmente, Samsung sta distribuendo One UI 6.1.1 su diversi modelli, inclusi Galaxy S23, Galaxy Tab S9 e gli smartphone pieghevoli Z Flip 5 e Z Fold 5. Per ora, l’arrivo dell’aggiornamento è stato confermato in Corea del Sud, ma nei prossimi giorni sarà disponibile anche in altri paesi. I dispositivi coinvolti sono:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

A differenza della serie Galaxy S24, per questi smartphone e tablet Samsung è stata inclusa anche la patch di sicurezza del mese di settembre.