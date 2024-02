Samsung Galaxy Watch 5 Pro a soli 249,90€ per il San Valentino di Unieuro

Ultimo giorno per approfittare della promo San Valentino Days di Unieuro. Protagonista di oggi il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, nella versione da 45 mm con 16GB di memoria, in offerta a 249,90 euro a fronte di un prezzo consigliato di 499,90 euro. Scegliendo Unieuro, è inoltre possibile dilazionare il pagamento in tre rate a interessi zero da 83,30 euro al mese con Klarna e PayPal.

Si tratta di un’offerta importante, dato che sul sito ufficiale di Samsung lo stesso modello di Galaxy Watch 5 Pro è in vendita a 423 euro. Il risparmio si aggira dunque intorno ai 170 euro. C’è un solo problema: l’offerta termina alla mezzanotte di oggi.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro in offerta a 249,90 euro sul sito di Unieuro

Watch 5 Pro è lo smartwatch di casa Samsung pensato per le persone che amano l’avventura e allenarsi in percorsi fuori dall’ordinario. Questo grazie anche alla funzione Route Workout, con cui è possibile importare i percorsi in formato GPX dallo smartphone all’orologio con la sincronizzazione della lista personale dei percorsi.

In tutto questo esercita un ruolo fondamentale la capienza della batteria, la migliore della serie Galaxy Watch: stiamo parlando di 590 mAh, che offre un’autonomia superiore a un giorno di utilizzo (ben più dunque del fratello minore Watch 5). Se si è preoccupati della batteria, dunque, con questo modello i timori vengono spazzati via.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, nella versione da 45 mm, è in offerta a soli 249,90 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero. Le spese di spedizione sono gratuite, così come il ritiro in negozio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.